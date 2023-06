Motorrijder schuift onderuit in Beek en Donk en raakt ernstig gewond

indebuurt.nl Deze stranden in de buurt van Eindhoven kunnen de beste van Nederland worden

Wat is met dit warme weer fijner dan in de zon aan het strand liggen? Bijvoorbeeld bij Beachclub Sunrise of Zuyver. Binnenkort vinden de Landelijke Strandverkiezingen plaats. En een aantal badplaatsen in de buurt van Eindhoven maakt kans om het beste strand van Nederland te worden.