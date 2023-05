Nieuwe fietsbrug bij ‘Koeienpad’ onthuld, al moeten fietsers nog even wachten

Eindexamen­leer­lin­gen Louise en Chelsey vonden corona de ‘stomste en tegelijker­tijd leukste tijd ooit’

EINDHOVEN - Grappige teksten over paardentherapie, een wedstrijd tegen de wind in fietsen, bomen knuffelen of parachutespringende brandweermannen. Voor de vriendinnen Louise Spoor en Chelsey Koopman, beiden 15 jaar en uit Veldhoven, was het vmbo-examen Engels een makkie.