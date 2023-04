OG3ENE en Rob Scheepers naar Mariahout

Toerist moet Laarbeek in 2027 beter weten te vinden

LAARBEEK - Massa’s mensen aantrekken, dat is niet de bedoeling. Toch wil Laarbeek zichzelf beter op de kaart zetten als toeristische trekpleister. De droom is dat mensen in 2027 zeker vier dagen goed kunnen vertoeven in Laarbeek.