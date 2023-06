Ook Laarbeek houdt geld over, maar is voorzichtig met de uitgaven

Excelsior­con­cert in kasteel­park Gemert

GEMERT-BAKEL - Muziek uit Porgy and Bess, meezingers als het vrolijke Eviva España, de evergreen My Way (bekend van Frank Sinatra) en het Italiaanse strijdlied Bella Ciao. Dit en nog veel meer populaire muziek is te horen tijdens het concert dat het A- en het B-orkest van Harmonie Excelsior zondag 25 juni vanaf 14.00 uur geven in de kasteeltuin.