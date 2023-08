Pubers laten jongerencentra links liggen: ‘Ons karakter past meer bij oudere generatie’

Stier Mats kan het toch! Geboorte­golf bij Breugelse buffelboer­de­rij

SON EN BREUGEL - Het duurde even, maar stier Mats kan toch batsen. Na een voorjaar waarin geen enkele waterbuffel werd geboren op de Stoerderij in Breugel is er nu sprake van een heuse geboortegolf. In twee weken tijd staat de teller op acht kalfjes.