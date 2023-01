Sigaretten uit den boze in Laarbeekse speeltuinen

Woensdag onthulde wethouder Monika Slaets in de speeltuin aan het Kuiperplein in Lieshout zo’n bord waarop bezoekers kunnen lezen dat ze hun tabakswaren moeten thuislaten. Dit vanwege de vervuiling maar ook om te voorkomen dat kinderen schadelijke gewoonten overnemen. Het rookvrij maken van speeltuinen en kinderboerderijen is al tijden een doel van de gemeente Laarbeek. Ook de jeugdraad in de gemeente heeft het onderwerp op de agenda staan. Het liet in de speeltuinen tegeltjes plaatsen waarop duidelijk is dat sigarettenpeuken en hondendrollen niet welkom zijn.