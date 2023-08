Na afscheid van Odaparo­chie volgt een nieuw uitdaging in Den Bosch: ‘Het valt niet mee hier alles achter te laten’

SON EN BREUGEL - Hij gaat de Odaparochie missen. Diaken Wilchard Cooijmans neemt zondag afscheid in de Genovevakerk te Breugel. Er wacht een nieuwe uitdaging in de Sint-Jan parochie in Den Bosch.