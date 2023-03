Vijfhonderd euro komt te laat uit flappentap, man uit de rij doet alsof hij pint en neemt het geld mee

Van den Eijnden verhuisde in 125 jaar heel Eindhoven, Valkens­waard en Veldhoven van A naar B: ‘Het begint met een goeie planning’

EINDHOVEN – Qua aantal mensen hebben ze bij Gebroeders Van den Eijnden in Eindhoven in 125 jaar tijd heel Eindhoven, Veldhoven en Valkenswaard samen van A naar B verhuisd. Van den Eijnden zette ook ASML op eigen benen en is al sinds jaar en dag ‘hofleverancier’ van PSV.