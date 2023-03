Wim Daniëls en de ‘doofstomme wielrijder’

Jong PSV verprutst te veel kansen en laat opnieuw na om NAC pijn te doen

De beloften van PSV zijn er wederom niet in geslaagd om een of meer punten te pakken tegen NAC. In de thuiswedstrijd tegen de Bredanaars strandden de PSV-talenten na rust en verloren ze met 2-1. Dat was onnodig, zeker omdat er voor rust de kans was om ver uit te lopen.