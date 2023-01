Winterwandeling rondom kasteel Croy

Snorfiets lijkt door helmplicht uit gratie bij jongeren: ‘Ik heb helemaal geen zin om met zo’n helm te zitten’

EINDHOVEN/HELMOND - Bestuurders en passagiers van een snorfiets moeten per 1 januari een helm op. Het zorgt voor twijfels bij snorfietsers én voor de opmars van de bromfiets. Of dat nou zo veilig is?

29 december