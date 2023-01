Zes gewonden bij botsing met drie auto's in Beek en Donk

Geen biefstuk­ken als schoenzo­len meer door Helmondse primeur: een nieuwe manier van invriezen

HELMOND - In Helmond wordt er gewerkt aan een nieuwe manier van invriezen, die de wereld moet gaan veroveren. Dankzij radiogolven komt een biefstukje straks in dezelfde kleur én in hetzelfde formaat uit de vrieskist.

18 januari