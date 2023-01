6 ton voor kloostermuur die op instorten staat is bijna binnen, maar de tijd dringt

Te hoog inkomen? Toch een startersle­ning in de gemeente Gennep

GENNEP - Het inkomen is in de gemeente Gennep niet langer bepalend voor het al dan niet krijgen van een starterslening voor het kopen van een woning. Voortaan kunnen mensen die meer verdienen dan 45.000 euro per jaar, de inkomensgrens nu, ook in aanmerking komen voor de lening.

