A77 tussen knooppunt Rijkevoort en Gennep gaat op slot voor onderhoud

indebuurt.nl Tips! Hier in Nijmegen betaal je minder als je zelf een bakje of beker meeneemt

Een frietje of koffie to go is sinds 1 juli wat duurder voor alle Nijmegenaren. Dit is omdat je nu een toelage betaalt op alle wegwerpbekers en -bakjes. Wil je niet extra dokken? Dan kun je je eigen keukenspullen meenemen bij verschillende Nijmeegse zaken. Kijk maar mee!