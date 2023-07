Aantal patenten per hoofd van de bevolking in Land van Cuijk boven landelijk gemiddelde

met video Opnieuw is deze verkeers­ader van Nijmegen vier weken afgesloten: ‘Is de straat nu wéér dicht?’

Een van de belangrijkste verkeersaders van Nijmegen is voor de tweede keer in korte tijd wekenlang dicht: door werkzaamheden is de St. Annastraat afgesloten tussen de Groenestraat en Archipelstraat. Vier weken lang. Houden fietsers zich nu beter aan de regels?