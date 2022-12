Activia ronde verder in nationaal bekertoernooi

Het team uit Sint Anthonis, in de competitie koploper in de topdivisie (het op één na hoogste niveau) was in de derde ronde in Mariaparochie te sterk voor Krekkers: 1-3 (12-25, 25-21, 23-25, 20-25).

Vrijdag hoort Activia wie in de achtste finale de tegenstander is. Dan stromen ook de nog overgebleven acht eredivisieteams het toernooi in. Daarbij ook de aan de club verbonden regionale eredivisionist ARBO Rotterdam/FAST. ,,Maar ik loot het liefst tegen een beetje een gelijkwaardig team”, zei Activia-coach Bob Soberjé na de overwinning. ,,Dit is mooi, maar we willen nu ook graag nog verder komen. Al levert tegen FAST spelen ook zeker een mooi duel op.”

Activia begon tegen Krekkers (de nummer twee van de andere topdivisiepoule) door een service van Isis Neeskens voortvarend. Na een dip in het tweede bedrijf herstelde de formatie zich in het vervolg van de wedstrijd. ,,We konden de hele wedstrijd bouwen op de service en ook de spelverdeling was sterk”, zei Soberjé tevreden. ,,Goed om te zien dat we ons ook kunnen meten met de teams in de andere poule.”

