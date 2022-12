Al ruim vijftig deelnemers voor tweede Santa Run, zondag in Boxmeer, voor het goede doel

,,We hopen natuurlijk op nog veel meer deelnemers", zegt organisator Koert Smedema.

De gelegenheidskerstmannen en -vrouwen zamelen, onder de muzikale klanken van de Joekels, geld in voor de jaarlijkse kerstpakkettenactie van Sneeuwbal in Boxmeer. De actie is voor gezinnen die het financieel lastig hebben en wel een extra steun in de rug kunnen gebruiken, juist in deze crisistijden.

Start en finish van de Boxmeerse Santa Run is in de Steenstraat in het centrum. Deelname kost 12,50 euro. Het santapak mogen deelnemers houden. Ook ligt er voor hen nog een medaille klaar.

Degene die het leukst versierd is volgens een jury, krijgt een prijs.

Inschrijven kan nog via www.santarunboxmeer.nl of vlak voor aanvang bij hotel Riche.

Bijna 2500 euro in 2019

Drie jaar geleden tijdens de eerste niet-alledaagse kerstloop, vlak voor het coronavirus het land in zijn greep kreeg, liepen 145 sportievelingen een bedrag van 2370 euro bij elkaar. Ook toen was Sneeuwbal het goede doel. Ook in 2019 was de 42 leden tellende Rotary Cuijk-Maaskant, een serviceclub van verschillende ondernemers in de regio, de organisator.

De eerste Santa Run in ons land zag in 2008 het licht, in Gorinchem. Tegenwoordig zijn er tientallen van dit soort kerstlopen.