Alle hens aan dek voor regiotaxi, corona ijlt nog na

Bertus Driever, oud-pas­toor van Herpen en groot fan van Herpinia, op 82-jarige leeftijd overleden

HERPEN/OOSTERBEEK - Hij stond bekend als mensenmens en groot fan van plaatselijke trots Herpinia. Pater Bertus Driever, tussen 1997 en 2016 pastoor in Herpen, overleed zaterdag in zijn woonplaats Oosterbeek. Hij is 82 jaar geworden.