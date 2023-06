Balken op de weg zorgden tot ver in de middag voor file op de A73

Met hun grond compense­ren deze boeren de CO2-uit­stoot van de Vierdaagse

Wie belooft klimaatneutraal te zijn, moet zorgen dat er geen extra CO2 de lucht in gaat. Onmogelijk voor een groot evenement als de Vierdaagse in Nijmegen, waar de komst van honderdduizenden mensen en auto's, opbouw van podia en inzet van machines voor extra veel uitstoot van koolstofdioxide zorgt. Dus betaalt de stichting Vierdaagsefeesten vijf boeren omdat zij kunnen wat de stichting zelf niet kan: CO2 uit de lucht halen en in de bodem stoppen.