Belangrijke overwinning voor Volharding 1 op Venlosche Boys 1 in de strijd om de titel

UPDATE Wethouder Ans Mol ruilt West Maas en Waal in voor de provincie. ‘Ik weet wat ik in ga leveren, het is afwachten wat ik terugkrijg’

Wethouder Ans Mol gaat weg uit West Maas en Waal. Ze wordt gedeputeerde in de provincie Gelderland voor de BBB. ,,Ik heb het hier erg naar mijn zin, in de provincie moet ik het nog maar zien.” Collega’s uit de gemeente zijn vol lof over Mol.