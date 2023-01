Ben jij al lange tijd op zoek naar een sociale huurwoning?

Volgens woningcorporatie Mooiland zijn woningzoekenden in Land van Cuijk gemiddeld 1 jaar aan het zoeken, vanaf het moment dat ze voor het eerst op een woning reageren totdat ze er een gevonden hebben. Dat was in 2021 nog 0,7 jaar. In Gennep steeg dat van 0,8 naar 1,2 jaar. Ter vergelijking: in 2019 kon je in beide gemeenten in ongeveer een half jaar een woning vinden.