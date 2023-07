Bierbrouwer Toebes verlaat het klooster in Sint Agatha: ‘Teveel beperkingen’

Joost Verbeek (49) uit Helmond bouwde piranha voor Te land ter zee en in de lucht: ‘De schans was een stuk hoger dan we dachten’

HELMOND/AMERSFOORT - Het is al twintig jaar geleden, maar Joost Verbeek (49) uit Helmond herinnert het zich als de dag van gisteren. Op 26 juni 2003 deed hij met vrienden mee aan het onderdeel Tobbedansen van Te land, ter zee en in de lucht in Amersfoort.