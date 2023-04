Boxmeerse kantoorinrichter zoekt mee naar die ene bureaustoel

600 euro scho­ne-wasmachine-subsidie: dit is waarom niet iedereen die krijgt (en hoe je ’m moet besteden)

‘Gratis’ 600 euro voor een energiezuinige wasmachine, koelkast of vriescombi. Die nieuwe Nijmeegse subsidie roept vragen op. Wie krijgt het geld precies? Is 600 euro genoeg? En wanneer is een apparaat eigenlijk ‘energiezuinig’? Dit is wat je moet weten over de schone-machine-steun.