Brabant gaat op slot voor de natuur, ‘eindelijk’ zegt de milieuvereniging

Nijmege­naar (20): ‘Ja, ik had een mes, maar ik heb hem niet gestoken’, OM eist een jaar cel

De 20-jarige Nijmegenaar die op 2 juli vorig jaar in de Molenstraat in Nijmegen iemand met een mes in de hals zou hebben gestoken, moet wat het Openbaar Ministerie betreft een jaar de cel in voor poging tot doodslag.