Branden en een dode in Overloon bij hevig onweer

Trainer Van der Coelen van koploper Witten­horst kijkt uit naar weerzien met Volharding: ‘Die club zit in mijn hart’

Wittenhorst-uit is voor Volharding niet alleen een topper in de eerste klasse C. Voor de voetbalclub uit Vierlingsbeek is het duel van zondag in Horst ook een weerzien met oud-trainer Sjoerd van der Coelen.

29 januari