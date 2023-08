Brandweer rukt groots uit voor flinke brand in leegstaand winkelpand in Boxmeer: mogelijk asbest aanwezig

De brandweer is donderdagavond uitgerukt voor een grote brand aan de Steenstraat in Boxmeer. Hulpdiensten hebben een lint gespannen omdat er mogelijk asbest in het pand aanwezig is. De brand is mogelijk begonnen in een leegstaand winkelpand.