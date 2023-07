Cora (78) is oudste deelnemer ooit aan WK, en wil met haar paard de top 10 in racen

Monumenta­le dakpannen van kerk verdwijnen, zonnepane­len ervoor in de plaats

De Romaanse dakpannen van de kerk in Ven-Zelderheide maken plaats voor zonnepanelen. Aanvankelijk was het de bedoeling de panelen op de dakpannen te leggen, maar dat is ‘constructief te zwaar’, is uit onderzoek gebleken. Er is nu gekozen voor geïntegreerde zonnepanelen, dus zonder dakpannen.