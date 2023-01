Dankzij Paul hebben Jan en Els (77) nu een zandloper in de douche staan: ‘Kou lijden hoeft ook weer niet’

Het is gezellig in huize Van der Pijl. De bloemen en plantjes op de vensterbank springen in het oog. Evenals de vrolijke foto’s van hun twee kinderen en vier kleinkinderen aan de muur.



,,We willen hier niet weg. Het is een fijne buurt ook. Waar zou je ook nog heen moeten”, zegt Jan vanuit zijn relaxstoel. ,,Elders ga je zeker meer huur betalen. We betalen nu tussen de 600 en 700 euro, dat is te doen.”