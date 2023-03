De jaren waarin je beter niet in Mill geboren wordt

An­na-Ma­rie vraagt met monument aandacht voor haar Roger en andere stilgebo­ren kinderen

Ze bleek al drie maanden zwanger van Roger. Anna-Marie Verberk uit Sint Hubert wist zelf pas een kleine week dat ze in verwachting was, toen het noodlot toesloeg. Haar zoon kwam stilgeboren ter wereld, hij was overleden tijdens de zwangerschap.