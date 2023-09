Deining in Oeffelt: combinatie van eten, muziek en lezing slaat aan

Onderzoek 10.000 stappen per dag? Nergens voor nodig, maar hoeveel dan wel?

Tienduizend stappen per dag: voor veel mensen is het een soort heilig doel, omdat dat aantal goed zou zijn voor je gezondheid. Maar hoeveel stappen moet je nu écht zetten om de kans optimaal te verkleinen dat je vroegtijdig doodgaat of hart- en vaatziekten krijgt? Dat is nu uitgezocht door het Radboudumc in Nijmegen.