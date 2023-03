Deze wel heel rappe buitenspeler van Volharding glijdt als een slang tussen verdedigers door

UPDATE | met video Dodelijke steekpar­tij Nijmegen: verdachte niet gevlucht, maar gepakt op plaats van misdrijf

Neergestoken op klaarlichte dag. Dood. Het ging zondagmiddag kort voor drie uur flink mis bij een woning aan de Graafseweg in Nijmegen. Eén verdachte is opgepakt voor het dodelijke steekincident. Opvallend: hij was tijdens zijn arrestatie nog op de plek van het misdrijf.