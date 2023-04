Doodsbang in tunnel van MRI-scanner? Dit nieuwe exemplaar biedt uitkomst: ‘Ook voor mensen met overgewicht’

Ook naar beneden roetsjen in de lente; de Wijchense Berg opent een pop-up tubebaan

Gijs Holl nam De Wijchense Berg in de zomer van vorig jaar over na er jarenlang te hebben gewerkt. In het winterseizoen zijn mensen welkom voor ski- en snowboardlessen. Het chalet is geschikt voor feesten en partijtjes. Maar breekt de lente aan, dan wordt het stil. Tot nu. Op 15 april opent Holl een tubebaan.