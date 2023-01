Dorpspenning voor drie vrijwilligers Stichting Graancirkel

Column Dwarskijker ‘Slimme vogels profiteren van onze laksheid’

We kunnen (nog) niet zonder plastic. Soms stop ik in de supermarkt mijn groente in een papieren zak. Maar het meeste uit het schap zit in plastic. Fijn dat mannen en vrouwen (zelf gezien) in oranje hesjes, door weer en wind, mijn zak met plastic afval ophalen.

