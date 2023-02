Duizenden kilo’s minder afval op straat door statiegeldbeker tijdens Kuukse elfkroegetocht

Met video Marcel speelt vrijdag in paar uur tijd voor Oekraïne op de carillons van Cuijk, Huissen en Venlo

Beiaardier Marcel Siebers (67) heeft het vrijdag druk. Hij bespeelt niet alleen het carillon in de toren van de Martinuskerk in zijn eigen Cuijk. In een tijdsbestek van enkele uren laat hij ook Oekraïense muziek horen in Huissen en Venlo. Vrijdag is het een jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel.