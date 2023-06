Duvelshof, heerlijke naam voor een gesloten kerk

Toptrans­fer hockeyers NMHC Nijmegen: Australiër Wother­spoon komt over van Den Bosch

Promotieklasser NMHC Nijmegen legt de 95-voudig Australisch international Dylan Wotherspoon voor één seizoen vast. De 30-jarige aanvaller komt over van hoofdklasser Den Bosch, waar hij de afgelopen twee seizoenen actief was. De ambitieuze Nijmeegse hockeyers willen met de topspeler in de gelederen komend seizoen promoveren.