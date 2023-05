DWSH’ers jagen op Frank Havens, ook spitsen HBV en Volharding in de race voor topscorerstitel

Krayenhoff­laan krijgt géén knip na herinrich­ting van kruispunt Vijfknoop

Opluchting voor bewoners en ondernemers in de Krayenhofflaan en omgeving: de gevreesde knip of invoering van eenrichtingsverkeer zijn van de baan. Het grootste kritiekpunt op de plannen voor herinrichting van kruispunt de Vijfknoop is daarmee opgelost.