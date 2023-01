Een marathon van 160 kilometer door de woestijn: ‘Zo snel mogelijk rijden, zonder het paard uit te putten’

Met video Automobi­list klapt met zo’n vaart tegen boom dat hij motorblok verliest in Nijmegen

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur met zo’n grote vaart tegen een boom geknald op de Industrieweg in Nijmegen, dat het motorblok uit de auto werd geslingerd. Het blok lag 20 meter bij het autowrak vandaan. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

29 januari