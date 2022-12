Een standbeeld, een borstbeeld of iets met een kroon voor de man die Overloon mooier maakte

,,Er wordt gedacht aan een standbeeld, een borstbeeld of iets met een kroon”, zegt initiatiefnemer Toon Hendriks. ,,De kroon op zijn werk.” Het beeld moet op een nog nader te bepalen plaats in het centrum van het dorp komen.



Van der Kroon was geen onbemiddeld man nadat hij zijn internationale compostbedrijf verkocht. In plaats van het geld te verbrassen, stak hij het in zijn eigen dorp. Hij realiseerde woningbouwprojecten, zorgde onder meer voor een nieuw woon-zorgcentrum en een complete nieuwe wijk met medisch centrum.



‘Verantwoorde hobby’

Zelf omschreef hij zijn projecten als ‘een economisch verantwoorde hobby’. Maar Van der Kroon wilde van Overloon toch ook vooral een levendige plaats maken waar het goed toeven was. ,,Hij heeft investeringen gedaan waar we allemaal van profiteren”, zegt Hendriks.



Daar mag wel wat tegenover staan, vindt hij. Volgens Hendriks heeft Van der Kroon Overloon daadwerkelijk mooier en leefbaarder gemaakt. En daarvoor wil hij hem postuum in de schijnwerpers zetten.



Hendriks benaderde mensen uit het dorp en richtte een werkgroep op. Volgens hem zijn de reacties op het initiatief positief. ,,Ook bij de familie.”