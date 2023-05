Elders faillissementen, maar in Westerbeekse aspergeoogstmachine zit nog volop leven

Geluids­over­last langs de N271? Pak de hardrij­ders aan

Een slecht bericht voor een inwoner van Gennep die klaagt over geluidsoverlast door het verkeer dat over de provinciale weg N271 rijdt: hij moet er maar aan wennen. Het ziet er in ieder geval niet naar uit dat er op korte termijn iets gedaan wordt om de overlast te beperken. Of er moet op snelheid gecontroleerd gaan worden.