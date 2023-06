FoodTour Cuijk kent alleen maar smakelijke winnaars: ‘Mooier kunnen we het hybride onderwijs niet maken’

Jonge moeder Janny strijdt voor de kinderen: ‘We moeten als dorp onze zorgen uitspreken’

Ze had die avond haar drie jonge kinderen in alle rust naar bed kunnen brengen. In plaats van hen een fijn verhaaltje voor te lezen, hield Janny Cornelissen (31) uit Vianen elders een vurig betoog. Vóór haar kinderen ook. Omdat de toekomst van haar dorp op het spel staat, nu de school verdwijnt. ,,Je voelt je zo niet serieus genomen.”