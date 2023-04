Frank van der Lende besefte pas na zijn vaders dood hoeveel de zorg hem had gekost: ‘De rollen draaien zich in sneltreinvaart om’

Uitreiking lintjes in Land van Cuijk live te zien bij lokale omroep

Ook benieuwd wie er onder valse voorwendselen meegenomen is op een uitje en woensdag in Schouwburg Cuijk terechtkomt om een koninklijke onderscheiding in ontvangst te nemen? De reacties zijn allemaal live te zien op televisie bij Omroep Land van Cuijk.