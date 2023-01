Gatenkaas in blokkade: FAST heeft ook geen kans in Vroomshoop

Het team van coach Jacek Ziemba blijft daardoor steken op één punt uit veertien duels. FAST kwam in Twente op alle fronten tekort. Eurosped pakte in elke set snel een voorsprong. De oplevingen van de bezoekers, een paar keer door een serviceserie van Anne Heesakkers, waren lang niet genoeg en kwamen op het verkeerde moment.

Zo verkleinde FAST aan het einde van de eerste en derde set de ruime achterstand nog een beetje. Telkens was een time-out of wissel bij Eurosped voldoende om die opmars te breken.

Ziemba, die dit seizoen moet werken met een vernieuwde, onervaren selectie, had opnieuw amper wisselmogelijkheden. De Boxmerenaar moest toezien hoe vooral de blokkade bij zijn ploeg regelmatig een gatenkaas was.

FAST hoeft zich geen zorgen te maken over degradatie: die is er dit seizoen in de eredivisie niet. Wel is al zeker dat het team na de reguliere competitie zal gaan spelen in de B-poule.