Graancirkelrun voor broodnodige reuring in het dorp

met video Auto vliegt in lichter­laaie op parkeer­plaats van appartemen­ten­com­plex in Oss

OSS - In Oss is maandagochtend vroeg een auto uitgebrand. De brandweer rukte rond 03.50 uur uit, omdat een auto in lichterlaaie stond op de parkeerplaats van een appartementencomplex aan de Verdistraat.