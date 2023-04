Gratis deelname vierdaagse moet jongeren aanzetten tot wandelen

Fotoserie Leerlingen Merletcol­le­ge als filmster­ren op de rode loper in Cuijk: op je mooist naar het gala

CUIJK - Nog even een fijn feestje vieren op een passende chique locatie, voordat binnenkort de eindexamens weer beginnen. Nu alle coronabeperkingen voorbij zijn, vierde het Merletcollege donderdagavond als vanouds zijn bovenbouwgala in de schouwburg in Cuijk.