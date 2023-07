Groen licht voor woningen waar oude school Landhorst stond, mogelijk later nog meer huizen op plek sportvelden

Juichen voor Jonas, houden van Wout: Boxmeer loopt voor het eerst sinds 1999 massaal uit voor de gele trui

Ze zijn met tienduizenden en staan rijendik. Wat wil je ook? Ein-de-lijk is er weer een winnaar van de Tour de France in het wielerdorp. Voor één avond is Boxmeer in de ban van Jonas Vingegaard.