Het verval van het leven trekt Miriam uit Wanroij aan: ‘Het hoeft niet allemaal maatje 36 te zijn’

met podcast Van vuurwerk­ver­bod tot klimaat­geld: haalt Arnhem buurstad Nijmegen al links in?

Arnhem kreeg vorig jaar misschien wel de meest donkergroene en progressieve coalitie van het land. ‘Havana aan de Waal’ ofwel Nijmegen verloor juist wat ‘Havana’ bij de gemeenteraadsverkiezingen. Arnhem haalt Nijmegen links in, klinkt het vaak. Is dat zo? De Gelderlander steekt de politieke thermometer in beide steden.