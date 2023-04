Het voordeel van Buijssen in de topscorersstrijd: Volharding speelt nog meer duels dan Toxandria

Film over naamgever ‘Albert Heijn-straat’ Van Schevicha­ven in centrum van Nijmegen

Herman van Schevichaven, naamgever van de ‘Albert Heijn-straat’ in het centrum van Nijmegen, was een bijzondere man. In de Stevenskerk is komend weekend tijdens de Kunstraffinaderij een documentaire te zien over deze voormalig stadsarchivaris.