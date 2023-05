Hoe dan? De verkoop bij deze schouwburg is nog niet gestart, toch blijkt Peter Pannekoek al uitverkocht

Cultuurmin­nen­de bezoekers lopen de deur weer plat bij schouwburg Cuijk

Schouwburg Cuijk is terug van weggeweest. Dit seizoen zijn er in de cultuurtempel al 38.000 kaartjes verkocht, terwijl er nog enkele maanden te gaan zijn. Ter vergelijking: in een goed seizoen vóór het coronatijdperk ontving de schouwburg gemiddeld 40.000 betalende toeschouwers.