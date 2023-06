Hoe dit dwergnijlpaard uit Overloon de weg wijst naar zijn bedreigde soortgenoten diep in Afrika

Video Overnach­ten in Zoo Camp in Arnhem: hoor ik nou een leeuw? Of toch de buurman die snurkt?

Het is iets na zevenen in de ochtend als een hoog, langgerekt geluid uit de dierentuin komt. Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Volgens de deskundigen is het een siamang, een aap die 110 decibel kan halen, die me deze ochtend wakker roept. Of zingt, zo u wil.