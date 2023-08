‘Huisje van de molenaar’ is voor Yolande Vesters een wens die uitkomt

Geen plakplas­tic voor de ramen en de schoenen gaan uit, De Bonte Boomhut is begonnen

Het clubje kinderen is nog wat klein en het is nog wachten op wat meubels en kleden, maar na zo’n drie jaar voorbereiden is het zover. Het leer- en ontwikkelcentrum De Bonte Boomhut in Wijchen is begonnen. ‘Ik had reservekleding in zijn tas gedaan. Die zit er nog in.’