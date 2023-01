In Beers laten ze zien waar een klein dorp groot in kan zijn: ‘Ik denk dat ik Máxima een brief schrijf’

Speciale huizen voor tbs’ers buiten hoge hekken van de Pompekli­niek: ‘Dringend behoefte aan zo'n plek’

NIJMEGEN - Tbs-instelling De Pompestichting bouwt in Nijmegen een longcareafdeling. Dit is een speciale woonplek voor tbs’ers die ondanks een jarenlange behandeling niet klaar zijn voor een terugkeer in de maatschappij, maar ‘te licht’ zijn voor de afdeling longstay.

11:25